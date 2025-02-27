В Украине добавили новую причину для установления инвалидности: лишение свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Теперь граждане Украины, которые прошли через российский плен, смогут получить инвалидность и, следовательно, освобождение от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Оформить инвалидность после нахождения в плену смогут не только бойцы Вооруженных сил Украины, но и гражданские лица.

"Люди, пережившие незаконное содержание, пытки или другие повреждения здоровья во время плена или насильственного содержания могут получить статус инвалидности", - говорится в сообщении ведомства.

Находившимся в плену предстоит подтвердить факт лишения свободы через специальную комиссию при Министерстве развития общин и территорий Украины. Если сведения окажутся правдивы, гражданина внесут в реестр и выдадут на руки необходимый документ.

Обратившимся будут доступны средства реабилитации, назначены социальные выплаты и оказаны иные меры поддержки.

Несколько дней назад Львовская областная администрация поручила прекратить выплату компенсаций семьям лиц, погибших на Евромайдане, а также инвалидам, которые принимали участие в протестах 2013-2014 годов.

Ранее в Верховной Раде заявили о возможности отмены в Украине выплат инвалидам ІІ и ІІІ групп.