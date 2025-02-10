Десятки солдат ВСУ пропали без вести в мешке у села Успеновка, расположенном примерно в 8 километрах к югу от Курахово Донецкой области.

Об этом сообщает "Громадське".

Журналисты пообщались с родственниками военных, которые после ликвидации мешка россиянами в конце декабря так и не вышли на связь.

Как стало известно, территорию, которую удерживали ВСУ в этом месте, простреливали со всех сторон.

"Звонила командованию, спрашивала, могут ли они поискать наших. Но в ответ слышала, что нет возможности завести туда ни эвакуационные группы, ни тяжелую технику", - рассказала журналистам сестра пропавшего военного Наталья (ее брат Артем воевал на тот момент в селе Трудовом).

"Командир сначала рассказывал, что, когда пришла ротация, то начался обстрел, и куда подевались наши, неизвестно. Затем версия изменилась: якобы они вышли без приказа, предупредив об этом, и их дроном сопровождали. Через 20-30 минут после их выхода их атаковали дроны", - сообщила женщина.

Позже военные рассказали ей, что в группе ее брата было четверо бойцов. На неделю они остались без еды и воды, после чего были вынуждены выходить в темноте без приказа, потому что, по их словам, ротации просто не было. Затем они пропали.

Наталья разыскала еще 30 семей, чьи родственники исчезли в том же месте. Они подали заявления о пропаже в ГБР и ждут реакции властей.

Также выяснилось, что другой военный по имени Никита пропал 19 декабря, в свой первый выход на "ноль". Еще один мужчина, которого зовут Иван, с четырьмя бойцами из его отделения тоже пропали без вести.

Родственники жалуются, что официально о судьбе их родных никто ничего не сообщает.

Напомним, военные корреспонденты ранее писали, что многие солдаты ВСУ не смогли выйти из этого мешка из-за отсутствия приказов на отход.

В свою очередь командование такие заявления отрицало.