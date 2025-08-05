Министерство обороны Украины в рамках усовершенствования системы защиты прав военнослужащих и их семей упростило документальное оформление случаев смерти и гибели, захвата в плен, пропажи без вести военных во время боевых действий.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий приказ разработало Главное управление по защите прав военнослужащих. Документ утверждает изменения в инструкцию по организации учета личного состава в системе Минобороны. Также приказ дополняет и упорядочивает перечень информации, предоставляемой военными частями в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и от ТЦК семьям военных.

Теперь, если отсутствуют признаки совершения правонарушения, не нужно будет проводить расследование пропажи без вести военнослужащих, захвата в плен или в качестве заложника, интернирования, смерти (гибели). В таких ситуациях командир воинской части получает право самостоятельно издавать приказ об обстоятельствах происшествия без служебного расследования.

Внедрение в действие нового механизма разгрузит работу штабов воинских частей, ускорит учет таких случаев и позволит оперативнее информировать семьи военных об обстоятельствах происшествий с их близкими, уменьшит количество технических ошибок при подготовке документов.

Напомним, по данным властей, в Украине пропали без вести около 70 тысяч граждан.

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