Кабинет министров Украины упростил оформление паспортов для мужчин за границей.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Теперь для получения паспорта не нужно лично предоставлять военно-учетный документ.

Другие изменения:

зарубежные подразделения ГП "Документ" самостоятельно проверяют статус воинского учета в электронном реестре;

если данные о мужчине отсутствуют, он автоматически ставится на воинский учет;

проходить медкомиссию больше не нужно;

все проверки производятся автоматически, без дополнительных действий от заявителя.

Ранее в МВД сообщали, что не все проживающие за границей мужчины с украинским гражданством смогут получить свои паспорта даже после введения новых норм, по которым прохождение военно-врачебной комиссии и военно-учетный документ не нужны.

По информации ведомства, если учетного документа нет, его создадут. Если же документ является недействительным, гражданину откажут в оформлении паспорта. После этого ему придется обращаться в Министерство обороны.

Напомним, 1 апреля Кабинет министров заявил об упрощении процедуры получения паспортов для украинских мужчин от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины.