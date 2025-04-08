Не все проживающие за границей мужчины с украинским гражданством смогут получить свои паспорта даже после введения новых норм, по которым прохождение военно-врачебной комиссии и военно-учетный документ не нужны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По информации ведомства, если учетного документа нет, его создадут. Если же документ является недействительным, гражданину откажут в оформлении паспорта. После этого ему придется обращаться в Министерство обороны.

"Если военно-учетные документы недействительны, работник ГП "Документ" информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться к Министерство обороны", - сообщает ведомство.

Последняя фраза означает обращение в ТЦК, который и выдает военно-учетные документы.

Напомним, 1 апреля Кабинет министров заявил об упрощении процедуры получения паспортов для украинских мужчин от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины.

При этом вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев уверял, что украинцы за границей смогут получить паспорт без военно-учетных документов.