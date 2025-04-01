Кабинет министров упростил процедуру получения паспортов украинскими мужчинами от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины.

Об этом сообщает Министерство национального единства Украины.

"Теперь им не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Сотрудники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус военного учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и соответственно мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", - сообщает ведомство.

Украинцев за рубежом начнут ставить на военный учёт автоматически, без необходимости проходить медкомиссию.

Напомним, что недавно украинским мужчинам за границей начали массово выдавать загранпаспорта, которые они заказывали до вступления в силу в мае 2024 года закона об ужесточении мобилизации.

Ранее вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что украинцы за границей смогут получить паспорт без военно-учетных документов.