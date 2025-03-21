На рассмотрение Кабинета министров уже внесен проект изменений в постановление, "упрощающий взятие на военный учет украинцев за границей".

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, над наработками нормативных изменений работали Государственная миграционная служба, Минобороны и Секретариат Кабмина.

"Это позволит консульствам и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч граждан, которые находятся за пределами Украины", - пишет она.

Ранее вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что украинские мужчины за границей, у которых заканчивается срок действия паспорта, смогут получить его без военно-учетных документов.

При этом в МВД заявляли, что украинские мужчины за границей смогут забрать свои паспорта, но лишь при наличии военно-учетных документов.

Напомним, украинским мужчинам за границей начали массово выдавать загранпаспорта в представительствах ГП "Документ", которые они заказывали ранее, до вступления в силу в мае 2024 года закона об ужесточении мобилизации.