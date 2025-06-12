В Украине известно об около 70 тысячах людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет как о военных, так и о гражданских лицах.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов во время брифинга.

По словам Добросердова, установить судьбу многих из пропавших будет возможно только после завершения войны или активной фазы боевых действий.

"Тогда, когда со стороны России мы получим сведения обо всех лицах, находящихся в плену или в заложниках. И когда можно будет практически реализовать работу поисковых групп в зонах, где велись боевые действия, в серых зонах и на оккупированных территориях", – добавил он.

В конце апреля Добросердов говорил, что около 63 тысяч украинцев числятся пропавшими без вести, из них 10 тысяч находятся в плену. То есть за полтора месяца количество пропавших увеличилось на семь тысяч.

Ранее мы подробно анализировали свежую статистику Генерального штаба ВСУ, согласно которой потери Российской Федерации в войне перевалили за миллион человек и составили 1 000 340 военных.