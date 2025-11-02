Высадка десанта спецназа ГУР с вертолета под Покровском является "безграмотным тактическим решением".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов, который сейчас служит в Нацгвардии.

По его словам, командование отправляет солдат на крайне рискованные задачи, не соблюдая правила ведения операций в современных условиях.

"В тактичном плане в современный войне высадка двух отделений бойцов на открытой местности в килл-зоне, на виду у вражеских дронов - безграмотное тактическое решение. Во-первых, в современной войне преодолеть килл-зону возможно только при скрытом от наблюдения дронов маневре, любые демонстративные действия враг замечает и тогда по бойцам и их укрытиям летит все, включая управляемые авиабомбами. Во-вторых, два отделения спецназа не могут оказать существенного влияния на обстановку в городе, за которое сражается несколько бригад и полков. И где основная проблема обеспечить логистику и маневр тем, кто уже находится. В-третьих, создается в очередной раз прецедент, когда неграмотные тактические действия вместо объективной оценки и after action review получают кучу бахвальства от блогеров, ошибки прикрывают пиаром, и потому продолжают посылать группы на громкие героические задачи, потери в которых никогда не разглашаются. Как и не объявляются настоящие результаты. Иначе оценки таких действий были бы совсем другими", - пишет Бутусов.

Напомним, в минобороны РФ утверждают, что уже весь десант ГУР уничтожен. В ВСУ это отрицают.

