В последние дни ГУР и ССО организовали диверсии на железных дорогах России – СМИ
Вчерашний и сегодняшний подрывы на железно-дорожных путях в России были организованы ГУР и ССО Украины.
Об это пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в спеслужбах.
По их заявлению, вчера были заложены мины на железной дороге Курск-Орел. В субботу они были обнаружены. Во время их разминирования погибли саперы Росгвардии.
О смертях и подрывах писали и в России. Заявляется о гибели трех сотрудников Росгвардии, нашедших СВУ на ж/д полотне в Орловской области.
Сегодня же в Ленинградской области сошли с рельс сразу два состава.
На перегоне Строганово–Мшинская в Лужском районе с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв и пострадавших нет.
Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что следователи рассматривают версию диверсии.
Также вблизи станции Семрино в Гатчинском округе сошел с рельсов одиночный тепловоз. Машиниста зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой помощи.
Ранее мы сообщали, что беспилотник ГУР поразил корабль Черноморского флота РФ в районе Новороссийска.
Война в Украине идет 1299-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы писали, что Борис Джонсон посетил Одессу. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках. Президент США Дональд Трамп завлял, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ проходят крупнейшие учения "Запад-2025".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.