Вчерашний и сегодняшний подрывы на железно-дорожных путях в России были организованы ГУР и ССО Украины.

Об это пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в спеслужбах.

По их заявлению, вчера были заложены мины на железной дороге Курск-Орел. В субботу они были обнаружены. Во время их разминирования погибли саперы Росгвардии.

О смертях и подрывах писали и в России. Заявляется о гибели трех сотрудников Росгвардии, нашедших СВУ на ж/д полотне в Орловской области.

Сегодня же в Ленинградской области сошли с рельс сразу два состава.

На перегоне Строганово–Мшинская в Лужском районе с рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв и пострадавших нет.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что следователи рассматривают версию диверсии.

Также вблизи станции Семрино в Гатчинском округе сошел с рельсов одиночный тепловоз. Машиниста зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой помощи.

