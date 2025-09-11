Корабль Черноморского флота РФ был поражён безэкипажным катером под Новороссийском.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, публикуя кадры военной операции.

Цель не была потоплена, но, как заявили в ведомстве, вследствие удара уничтожена радиоэлектронная аппаратура противника.

Поврежденный корабль относится к российскому проекту многофункциональных судов MPSV07 и был введён в эксплуатацию в 2015 году. Как отметили в ГУР, на момент атаки он осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска.

Ранее появились кадры, на которых был поражён российский ракетный корабль в Азовском море.

Война в Украине идёт 1296-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные сообщили о продвижении российских войск на некоторых направлениях. В частности, россияне пытаются закрепиться в районе населенного пункта Муравка, который находится у границы Днепропетровской области. Также военные эксперты заявили, что под Покровском ведется активная перегруппировка российских войск.

