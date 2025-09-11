Дрон ГУР поразил разведывательный корабль РФ в Чёрном море. Видео
Корабль Черноморского флота РФ был поражён безэкипажным катером под Новороссийском.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, публикуя кадры военной операции.
Цель не была потоплена, но, как заявили в ведомстве, вследствие удара уничтожена радиоэлектронная аппаратура противника.
Поврежденный корабль относится к российскому проекту многофункциональных судов MPSV07 и был введён в эксплуатацию в 2015 году. Как отметили в ГУР, на момент атаки он осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска.
Ранее появились кадры, на которых был поражён российский ракетный корабль в Азовском море.
Война в Украине идёт 1296-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные сообщили о продвижении российских войск на некоторых направлениях. В частности, россияне пытаются закрепиться в районе населенного пункта Муравка, который находится у границы Днепропетровской области. Также военные эксперты заявили, что под Покровском ведется активная перегруппировка российских войск.
