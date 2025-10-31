Обстрелы ночью и утром 30 октября привели к повреждению подстанций, питающих украинские АЭС и критически важных для ядерной безопасности Украины.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии в своем отчете.

"МАГАТЭ было проинформировано о военных действиях в Украине, которые привели к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности Украины. После этого группы МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из этих станций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередачи. Кроме того, группа МАГАТЭ на Ровенской АЭС сообщила, что станция снизила мощность двух из четырёх своих энергоблоков по запросу оператора сети. Сегодня утром группа на Хмельницкой АЭС также была вынуждена укрыться в своей гостинице на несколько часов", - сказано в публикации.

Ситуацию прокомментировал гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

"Угрозы ядерной безопасности по-прежнему весьма реальны и постоянно присутствуют. Я вновь призываю к максимальной сдержанности военных в непосредственной близости от ядерных объектов и к полному соблюдению семи важнейших принципов ядерной безопасности" - отметил он.

Также в МАГАТЭ добавили, что продолжаются работы по восстановлению линии электропередачи в 330 кВ "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС после того, как на прошлой неделе были обнаружены дополнительные повреждения во время успешного повторного подключения станции к энергосистеме Украины.

Вчера мы писали, что основными целями ударов 30 октября были теплоэлектростанции.

Что касается Запорожской АЭС, то в середине месяца было объявлено локальное перемирие для ремонта связанных с нею поврежденных линий электропередач.