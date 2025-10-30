В ночь на 30 октября армия РФ нанесла удары по теплоэлектростанциям ДТЭК в нескольких регионах Украины.



Об этом сообщили пресс-служба компании и местные областные администрации.

По данным ведомства, оборудование нескольких ТЭС серьёзно повреждено. Это третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

СМИ пишут, что были атакованы четыре украинские теплоэлектростанции: Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

В Бурштыне Ивано-Франковской области, где утром был длительный налет дронов, пропали вода и отопление, сообщают местные паблики.

По информации главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, на рассвете был поражён объект критической инфраструктуры.

"Информации о пострадавших не поступало. Сейчас известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения", - уточнила Онищук.

Кроме того, из-за массированной атаки в области введены аварийные отключения света.

Винницкий горсовет сообщили, что Ладыжин остался без воды и тепла после утреннего обстрела, в местной ОВА добавили, что был прилет по критической инфраструктуре.

Местные телеграм-каналы показали кадры масштабного задымления в районе Ладыженской ТЭС.

Во Львовской и Ровенской обладминистрациях заявили о повреждениях вследствие обстрела двух объектов энергетики на Львовщине и объекта инфраструктуры в Ровенской области.

Напомним, 26 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего погибли три человека.

Война в Украине идет 1345-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 30 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги среды, 29 октября. По данным карты Deep State, армия РФ продолжает наступать в Покровске и перерезала основную трассу в город, ведущую из Павлограда. В самом Покровске серая зона резко расширилась на центр и северный район. На юг Покровска зашли пилоты FPV-дронов, которые уничтожают украинскую логистику и бьют по позициям ВСУ. Также россияне продвинулись к югу и северо-востоку от Покровска, обходя Мирноград.

