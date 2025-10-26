Киев вторую ночь подряд атаковали российские войска. Согласно последним данным, погибли 3 человека, еще 29, в том числе и 7 детей, пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Деснянском районе Киева произошло попадание "Шахеда" в девятиэтажный жилой дом на уровне второго-третьего этажей. Там возник пожар после попадания, спасатели эвакуировали 13 человек с верхних этажей.

По другому адресу в том же районе зафиксировано падение обломков на шестнадцатиэтажный дом, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна.

Помимо этого, ГСЧС получила сообщение о попадании дрона в многоэтажку Оболонского района, на месте спасатели пожара не обнаружили.

"К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Напомним, вчера ночью по левому берегу Киева ударила баллистика. Был мощный взрыв и пожар.

Война в Украине идет 1341-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 26 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В пятницу сообщалось о продвижении армии РФ в на Запорожском и Покровском направлении. Минобороны РФ заявило о захвате Першотравневого в Днепропетровской области. Волонтер Мария Берлинская сегодня заявила, что фронт "трещит по швам".В РФ появились новые дальнобойные КАБ. ЕС по итогам саммита в Брюсселе не смог решить вопрос "репарационного кредита" для Киева. Путин прокомментировал санкции, которые Трамп впервые за свою нынешнюю каденцию ввел против России.

