Россия вторую ночь подряд атаковала Киев, погибли 3 человека
Киев вторую ночь подряд атаковали российские войска. Согласно последним данным, погибли 3 человека, еще 29, в том числе и 7 детей, пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Деснянском районе Киева произошло попадание "Шахеда" в девятиэтажный жилой дом на уровне второго-третьего этажей. Там возник пожар после попадания, спасатели эвакуировали 13 человек с верхних этажей.
По другому адресу в том же районе зафиксировано падение обломков на шестнадцатиэтажный дом, в результате чего с 1 по 9 этаж выбиты окна.
Помимо этого, ГСЧС получила сообщение о попадании дрона в многоэтажку Оболонского района, на месте спасатели пожара не обнаружили.
"К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов.
Напомним, вчера ночью по левому берегу Киева ударила баллистика. Был мощный взрыв и пожар.
