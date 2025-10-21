В результате российских атак Чернигов полностью обесточен. Кроме того, в городе отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщает КП "Черниговводоканал" в Facebook.

Утром коммунальное предприятие объявило о критической ситуации, которая сложилась в результате полного обесточивания города.

Сейчас включить воду пытаются от альтернативных источников питания, но и в этом случае обещают подавать ее только на уровень первых этажей.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", - отметили на предприятии.

Коммунальщики предлагают набирать воду из водопроводных колонок, а также обещают организовать ее подвоз.

Тем временем в Минэнерго заявляют, что блэкаут в Чернигове и области затягивается из-за того, что российские дроны мешают проведению ремонтных работ.

По данным ведомства, Россия намеренно запускает БПЛА, которые наносят удары и кружат над повреждёнными объектами, мешая аварийным бригадам энергетиков начать ремонтные работы.

Напомним, без света из-за прилетов также остался Славутич в Киевской области.

Война в Украине идет 1336-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 21 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Для ВСУ обострилась ситуация в Купянске. На карте Deep State зафиксировано крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города. Также на Харьковщине российские войска продвинулись в районе Волчанска. Кроме того, ВСУ официально подтвердили, что россияне уже доходят до центра Покровска и были замечены в районе железнодорожного вокзала.

