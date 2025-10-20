Славутич и часть Черниговщины остались без света из-за прилетов, жителей призывают запасаться водой
В Славутиче Киевской области снова зафиксирован прилет в объект энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
По предварительной информации, в городе блэкаут, жителей призывают запасаться водой.
"Страна-террорист не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, в результате вражеской атаки Славутич временно обесточен. Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением энергоснабжения", - отметил Калашник.
При этом север Черниговской области также остался без света из-за ударов по энергоструктуре, сообщает местное облэнерго.
Черниговводоканал призывает жителей Чернигова срочно сделать запасы питьевой воды, поскольку в ближайшее время возможно временное прекращение водоснабжения.
Отмечается, что при блэкауте максимальное давление в водопроводной сети города будет поддерживаться с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.
В "Укрзализныце" сообщают, что из-за отсутствия напряжения несколько пригородных поездов Черниговской области курсируют с задержками от 30 минут.
Уточняется, что на данный момент речь идет об электричках из Чернигова в Нежин и Славутич, а также в обратном направлении.
Напомним, представитель государственной энергетической компании в ходе краткого интервью СМИ заявил, что большую часть суток в зимний период украинцы могут провести без электроснабжения.
Война в Украине идет 1335-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 20 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Накануне назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска контролируют промышленную зону Херсона на левом берегу Днепра, а также дачные посёлки на островах в низовьях реки. В Украине эту информацию не подтверждали. На картах военного обозревателя Deep State весь Херсон находится под контролем ВСУ.
