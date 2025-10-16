Большую часть суток в зимний период украинцы могут провести без электроснабжения.

Об этом заявил представитель государственной энергетической компании в ходе краткого интервью СМИ.

"Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий "4х2": четыре часа без света, два – со светом", – сказал представитель одной из госэнергокомпаний.

Ранее на фоне массовых отключений гендиректор ДТЭК заверил, что РФ не устроит блэкаут Украине.

Война в Украине продолжается 1331-й день. Последние новости с ключевыми событиями четверга, 16 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду войска РФ захватили три села на Донбассе: Перестройку, Комар и Мирное. Севернее, уже на территории Днепропетровской области, противник продвинулся у Ивановки, взяв под контроль Алексеевку. Последняя находится на пути к поселку Покровское – важному логистическому узлу, через который проходит снабжение с укрепрайоном в Гуляйполе на Запорожском фронте.

