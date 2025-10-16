Все три года войны разные спикеры прогнозируют, что очередная зима будет трудной и РФ погрузит Украину во тьму.

Наиболее тяжелой была зима 2022-2023 годов, когда длительные аварийные отключения вводили по всей стране. Следующие две зимы Украина прошла намного проще.

Но с начала осени сплошным потоком выдаются прогнозы о том, что грядущая зима станет самой тяжелой за все годы войны и возможен блэкаут. Причем их дают не только эксперты или политики, но и чиновники, в частности, мэры нескольких крупных городов. Да и Владимир Зеленский дал весьма неопределенный ответ на вопрос, что произойдет со светом зимой, фактически подтвердив сложность ситуации.

В чем она заключается и почему сейчас положение может быть тяжелее, чем в предыдущие зимы? Можно выделить три причины.

Первая причина: россияне стали запускать намного больше средств поражения. Если в прошлые годы число единовременно запускаемых по Украине ударных дронов типа "Герань", которые в Украине принято называть "Шахедами", составляли десятки, то теперь сотни. Во время массированных ударов их число доходит до полтысячи за раз. И пока украинская ПВО не смогла разработать систему для нейтрализации всех БПЛА во время налетов. Плюс к тому РФ продолжает бить ракетами, которые, по оценке западных экспертов и украинских военных, были усовершенствованы и теперь сбивать их значительно труднее. Соответственно прилетов стало гораздо больше. А главная цель ударов - ТЭЦ, тепловые и гидроэлектростанции, которые представляют собой маневренную генерацию, обеспечивающую электроснабжение в пиковые нагрузки (АЭС не могут маневрировать своей мощностью). Официальная информация о последствиях ударов по ним очень скупая. Но в Верховной Раде подтверждают, что часть ТЭЦ и электростанций полностью выведены из строя, а удары продолжаются регулярно.

Вторая причина: в этом году после прекращения транзита российского газа через украинскую ГТС РФ впервые начала наносить массированные удары по газовой инфраструктуре. Это привело к падению добычи газа, по некоторым оценкам, на 60%. На газе работает часть тепловой генерации, также газ обеспечивает централизованное теплоснабжение. А если с ним будут проблемы, то увеличится и потребление электроэнергии, что сделает ситуацию еще тяжелее.

Третья причина: сказывается накопительный эффект ударов по энергетике, которые наносятся уже три года. С каждым ударом усиливается изношенность и уязвимость системы. Ее все труднее восстанавливать после очередного поражения.

Все вместе это создает очень большие риски для прохождения зимы. Тем более что по всем прогнозам удары будут продолжаться.

При этом ещё один неизвестный фактор - погода. Холодная зима может резко обострить все описанные выше проблемы.

Облегчить ситуацию мог бы массовый запуск малой энергетики - множества небольших генерирующих мощностей, так как уничтожить их все было бы практически невозможно. И это сильно укрепило бы устойчивость системы.

Разговоров об этом было много, но де-факто программа оказалась провалена. Как рассказали "Стране" бизнесмены, пытавшиеся в последние годы запустить подобные мини-электростанции, они столкнулись не только с отсутствием реальной поддержки государства, но и прямыми бюрократическими препонами, которые сделали невозможным реализацию подобных проектов.