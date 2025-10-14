Блэкаут и коллапс в метро. В центре Киева внезапно пропало электричество. Видео
В нескольких районах в центре Киева произошли отключения света. Также электричество пропало в метро.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы и опубликовали соответствующие фото и видео.
Паблики показали кадр коллапса на одной из станций.
В то же время столичный метрополитен заявил, что на его станциях отключений электроэнергии не было. Однако в Сети появилось видео, где можно заметить, что в метро выключен свет.
Между тем Киевская государственная городская администрация (КГГА) объяснила отсутствие света в некоторых районах Киева перегрузкой сети, из-за которой возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.
Частично исчез свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах, говорится в сообщении КГГА в телеграм-канале.
Комментируя информацию об отключениях электроэнергии в метро, в КГГА заявили, что света на станциях не было всего минуту.
Сейчас, согласно сообщению столичных властей, все в норме.
Тем временем местные паблики показали кадры центра Киева, погруженного во тьму.
Напомним, на днях жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против двухдневного отключения электроэнергии.
Также мы писали, что накануне компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в нескольких областях.