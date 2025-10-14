В нескольких районах в центре Киева произошли отключения света. Также электричество пропало в метро.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и опубликовали соответствующие фото и видео.

Паблики показали кадр коллапса на одной из станций.

В то же время столичный метрополитен заявил, что на его станциях отключений электроэнергии не было. Однако в Сети появилось видео, где можно заметить, что в метро выключен свет.

Между тем Киевская государственная городская администрация (КГГА) объяснила отсутствие света в некоторых районах Киева перегрузкой сети, из-за которой возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.

Частично исчез свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах, говорится в сообщении КГГА в телеграм-канале.

Комментируя информацию об отключениях электроэнергии в метро, в КГГА заявили, что света на станциях не было всего минуту.

Сейчас, согласно сообщению столичных властей, все в норме.

Тем временем местные паблики показали кадры центра Киева, погруженного во тьму.

Напомним, на днях жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против двухдневного отключения электроэнергии.

Также мы писали, что накануне компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в нескольких областях.