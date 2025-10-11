Жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электроэнергии.

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам участников акции, свет в их домах отсутствует уже двое суток.

Организаторы подчеркнули, что перекрытие дороги — единственный способ привлечь внимание к проблеме.

Ранее украинские СМИ сообщали о частичном блэкауте в Киеве и перебоях с водоснабжением. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что после взрывов ситуация с электроснабжением остаётся сложной, а городские службы работают в усиленном режиме.

Полиция усилила патрулирование района, включая привлечение спецназа, чтобы обеспечить порядок на фоне перебоев с электроэнергией.

Ранее сообщалось, что после российского обстрела в ночь на 10 октября в Киеве возникли перебои с водой и электричеством. Для базовых нужд парламента и сотрудников правительства в правительственный квартал завезли воду и биотуалеты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы Виталия Кличко.