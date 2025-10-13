"Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в нескольких областях. Список
На Левобережной Украине сегодня начались аварийные отключения электроснабжения.
Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своём телеграм-канале.
"Ввиду сложной ситуации, обусловленной предыдущими российскими обстрелами, утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в
-
Харьковской,
-
Сумской,
-
Полтавской,
-
Донецкой,
-
Днепропетровской,
-
Запорожской (для промышленных потребителей),
-
Кировоградской (частично) областях.
Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения в порядке двух очередей.
Учитывая последствия обстрелов и погодные условия, сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение текущих суток", – говорится в сообщении.
Ранее гендиректор ДТЭК заверял, что Россия не сделает Украине блэкаут.
Война в Украине продолжается 1328-й день. Последние новости с ключевыми событиями понедельника, 13 октября 2025 года, - у нас в обновляемом онлайне.
Накануне батальон "Айдар" заявил об освобождении села Малые Щербаки, расположенного на Ореховском направлении в Запорожской области. Продвижение ВСУ в этом районе подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с этим военные сообщили, что ситуация под Покровском в Донецкой области вновь приближается к критической.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.