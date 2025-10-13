На Левобережной Украине сегодня начались аварийные отключения электроснабжения.

Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своём телеграм-канале.

"Ввиду сложной ситуации, обусловленной предыдущими российскими обстрелами, утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в

Харьковской,



Сумской,



Полтавской,



Донецкой,



Днепропетровской,



Запорожской (для промышленных потребителей),



Кировоградской (частично) областях.

Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения в порядке двух очередей.

Учитывая последствия обстрелов и погодные условия, сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение текущих суток", – говорится в сообщении.

Ранее гендиректор ДТЭК заверял, что Россия не сделает Украине блэкаут.

Война в Украине продолжается 1328-й день. Последние новости с ключевыми событиями понедельника, 13 октября 2025 года, - у нас в обновляемом онлайне.

Накануне батальон "Айдар" заявил об освобождении села Малые Щербаки, расположенного на Ореховском направлении в Запорожской области. Продвижение ВСУ в этом районе подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с этим военные сообщили, что ситуация под Покровском в Донецкой области вновь приближается к критической.

