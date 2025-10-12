Сегодня утром, 12 октября, Россия нанесла удары по энергетическим объектам Украины, в результате чего Донецкая область осталась без электричества.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в своём телеграм-канале.

По его словам, окончательные масштабы ущерба и сроки восстановления энергоснабжения ещё уточняются.

Аварийные бригады уже работают на местах повреждений, стараясь как можно быстрее восстановить электричество.

Тем временем в регионе действуют Пункты незламности, где жители могут согреться, зарядить устройства и воспользоваться интернетом.

Также сегодня ночью российские войска нанесли массированную атаку дронами-камикадзе по Одесской области. В Белгород-Днестровском повреждена энергетическая инфраструктура, в результате чего часть районов временно осталась без электричества и водоснабжения, сообщает Белгород-Днестровская городская рада.

Коммунальные службы и энергетики уже ведут ремонтно-восстановительные работы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что также повреждён объект газовой инфраструктуры.

На месте атаки вспыхнули пожары, один человек получил травмы, а в здании районной государственной администрации выбиты окна.

В эфире 24 Канала корреспондентка Анна Черненко сообщила, что в результате ночной атаки пострадал город Чугуев в Харьковской области.

Российские беспилотники нанесли удар по учебному заведению и повредили соседние жилые дома. Пострадали гражданские жители, в том числе ребёнок.

По предварительным данным, атака была совершена дронами типа "Герань".

Напомним, в ночь на 10 октября войска РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по областям на левом берегу Днепра. Были атакованы Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская и Запорожская области.

Война в Украине идет 1327-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 12 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике. Россияне впервые за долгое время продвинулись к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе. Израиль одобрил предложенный США план прекращения огня в Газе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.