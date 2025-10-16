Экстренные отключения электричества введены по всей стране, где действуют графики отключений. Исключением стала Черниговская область.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По информации, завтра с 7.00 до 22.00 по всей стране будут действовать графики отключений для промпотребителей.

В то же время местные паблики сообщают, что в Хмельницкой области введены экстренные отключения.

Также они введены в Днепропетровской и Одесской области, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Николаевские и львовские паблики пишут о введении графиков отключений, а сумские – об увеличении групп отключений по указанию Укрэнерго.

О введении дополнительных отключений сообщает и Сумыоблэнерго.

Также об отключениях света пишут в Ровно.

Удары по энергетике нанесли колоссальные разрушения в Донецкой области - это сейчас самый сложный регион Украины, сообщила гендиректор ДТЭК Алина Бондаренко.

Ранее мы писали, что накануне компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения света в нескольких областях.

Почему сейчас все чаще говорят о "самой тяжелой зиме" для Украины мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1331-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 16 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска захватили три села на Донбассе: Перестройку, Комар и Мирное. Севернее, уже на территории Днепропетровской области, россияне продвинулись у Ивановки и взяли село Алексеевка. Последняя находится на пути к поселку Покровское - важному логистическому узлу, через который проходят коммуникации с укрепрайоном в Гуляйполе на запорожском фронте.

