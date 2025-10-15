Две киевские ТЭЦ отключились полностью после массированного удара в пятницу.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Новини Live" депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Две киевские ТЭЦ отключились полностью после удара в пятницу. Ноль они выдают электрики. Одна 800 мегаватт, другая - 540. 1 300 - понятно, что дефицит. А Киев и так дефицитный. И еще ТЭЦ, которая принадлежит "Нафтогазу", сегодня туда прилетело, тоже там ноль. Вот такая комплексная проблема", - заявил депутат.

Он назвал это причиной проблем с электричеством в столице в последние дни.

Нардеп отметил, что Россия атакует и продолжит атаковать украинскую энергетику, поэтому необходимо разобраться внутри страны — кто и как готовится к возможным обстрелам и последствиям ударов по инфраструктуре.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что считает виновным в поражении объектов энергетики Киева в том числе и мэра столицы Виталия Кличко.

Ранее мы писали, что в ночь на 10 октября российские войска нанесли самый масштабный за последнее время удар по энергетической инфраструктуре Украины. После атак дронов и ракет в десяти регионах страны были введены аварийные отключения света — подобное происходило лишь в феврале этого года.







