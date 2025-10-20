Анализируем итоги 1335-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Обостряется для ВСУ положение в Купянске. На карте Deep State зафиксировано крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города.

Военный паблик пишет, что армия РФ накопила достаточно войск в Купянске для продвижения в южную часть города.

"Ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Либо Силы Обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, либо, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты", - пишет DS.

Кроме того, на Харьковщине россияне продвинулись в районе Волчанска.

При этом сегодня Генштаб сообщил, что операции ВСУ в Харьковской области (где расположен Купянск) возглавит генерал Драпатый, который будет командовать новосозданной Группировкой объединенных сил. Напомним, ранее он командовал группировками, воюющими на Покровском направлении, а также у границ Днепропетровской области. Ряд военных и депутатов заявляли о его конфликте с главкомом ВСУ Сырским.

Также усложняется положение ВСУ в Покровске.

В пятницу военный обозреватель Bild заявил, что россияне уже вошли в центр города, а их дроны берут в плен украинских военных.

"Ну, вот и все, к сожалению", - написал Юлиан Рёпке и опубликовал кадр из видео, где солдаты ВСУ стоят на коленях, сдаваясь в плен.

Украинский боец с позывным "Мучной" сообщает, что бои идут в западной части города (присутствие россиян ближе к западной части отметил на своей карте и Рёпке), и "ситуация все больше приобретает угрожающий оборот".

"Северо-западная часть Покровска постепенно переходит в красную зону, враг закрепляется в частном секторе и почти вплотную подошел к району школы №2. Центральные кварталы тоже держат под давлением, там уже идут бои внутри многоэтажек, часть из них противник смог взять под контроль", - сообщает военный.

"Западная часть Покровска фактически потеряла боевую целостность — она провалилась, большая часть там уже под давлением противника, остается небольшой клочок серой зоны, где еще идут столкновения. Там враг активно наращивает свои силы и укрепляет позиции в укрытиях — ситуация на западе выглядит как начало постепенного сжатия пространства для наших подразделений", - добавляет Мучной.

Ключевые атаки сейчас разворачиваются вокруг промзоны на северо-западе Покровска. "Если этот объект падёт - город фактически утратит свой стержень, превратится в обломок, по которому будет трудно даже передвигаться", - пишет "Мучной". По его сведениям, часть зданий промзоны уже захвачена РФ.

Также, по его словам, "в центральной части города идут очень жесткие бои", а отход оттуда осложнен: "есть сообщения, что наши бойцы, пытаясь перейти железнодорожное полотно, сталкивались с вражескими ДРГ. Пересечение магистральных линий стало опасным, движение через железную дорогу превращается в уязвимый участок. Из-за этого маневр отхода теряет простоту и может оборачиваться задержками и потерями".

"Общее состояние удушающее, существует реальный риск попадания в окружение, если давление на запад и центр соединится с блокадой выходов, части могут оказаться в котле с ограниченными маршрутами маневра и повышенными потерями", - бьет тревогу "Мучной".

ВСУ сегодня официально подтвердили, что россияне уже доходят до центра Покровска и были замечены в районе жд-вокзала. При этом утверждается, что на вокзале была замечена ДРГ, которую уже ликвидировали. Но "Мучной" пишет о более системном давлении, при котором "враг пытается отрезать наши силы, закрыть коридор и замкнуть кольцо вокруг центральной части Покровска".

Российские паблики пишут о присутствии своих войск в районе Первомайка и у железнодорожной станции, а также в соседнем поселке Дурняк. Впрочем, украинский военный паблик Deep State рисует крайне ограниченный размер "серой зоны" - хотя другие источники считают, что она уже гораздо больше.

Кроме того, отдельные российские паблики сообщают о продвижении к Гришино - населенному пункту к северо-западу от Покровска, чем который идет основной маршрут снабжения города. Российское минобороны заявляет о захвате Чунишино юго-восточнее (украинские военные это подтверждают).

Отдельная проблема для ВСУ - российские беспилотники.

"Над городом постоянно висят вражеские дроны, которые работают круглосуточно — не дают ни укрыться, ни перевести дыхание. Артиллерия добивает остатки укрытий, и гражданская часть Покровска постепенно стирается с карты, превращаясь в серый призрак, где тишину разрывают лишь взрывы", - добавляет "Мучной".

Волонтер Лилия Беляк со ссылкой на медика 59-й бригады ВСУ пишет, что из-за ударов дронов по машинам раненые ждут эвакуации по четыре дня и более.

"Стало значительно труднее работать из-за количества волоконно-оптических дронов. Часто одна эвакуационная машина не успевает совершить и пяти выездов. Россияне устанавливают на дорогах оптоволоконный дрон, наблюдают, в каком направлении мы едем и когда возвращаемся, поднимают его и поражают нашу технику. А вслед за тем дроном, который лежал на дороге, успевают запустить ещё несколько", - пишет Беляк со слов медика.

"Из-за отсутствия бронированного транспорта, защищённого антидроновыми конструкциями или хотя бы средствами РЭБ, эвакуация на Покровском направлении почти невозможна. Более того, нередко в подразделениях эвакуационный транспорт отсутствует вовсе", - добавляет волонтер.

Какие дальнейшие перспективы развития событий в городе?

Ситуация для ВСУ угрожающая, поскольку уже полным ходом идут городские бои. Причем в том числе в наиболее опасной для украинской обороны западной части, через которую было удобнее всего снабжать Покровск. Кроме того, логистику ВСУ на всех направления выбивают российские беспилотники.

С другой стороны, как признают и с российской стороны, не везде, где присутствуют россияне, они смогли закрепиться, поскольку войска РФ входят в Покровск посредством тактики "просачивания" мелкими группами, укрываясь от ударов дронов.

Аналогичную ситуацию мы сейчас наблюдаем в Купянске, где россияне продвигаются и уже замечены по всему городу - но и украинские позиции там сохраняются, из-за чего городские бои приобретают затяжной характер.

Что в Покровске, что в Купянске основных предпосылок для этого две.

Первая - оба города не окружены настолько, чтобы ВСУ не могли проводить там ротации и подвозить боезапас (хотя это и сопряжено с большими потерями). Вторая - Киев, судя по всему, принял политическое решение удерживать эти города, невзирая на потери и "дорогую" логистику, чтобы не дать РФ заявить об их захвате.

Правда, исходя из прежнего опыта, после этой стадии боев города обычно захватывались РФ - либо, если "ломалась" оборона в самом городе, либо если россияне "дожимали" один из флангов, и угроза окружения заставляла украинские части отходить.

Из других событий на фронте - россияне продвинулись к юго-востоку от Константиновки, в районе Плещеевки и Александро-Шультино. "Глава ДНР" Пушилин сегодня заявил, что войска РФ "заходят на окраины Константиновки", но Украина этого не подтверждала.

Также российские войска, как сообщает минобороны РФ, захватили село Полтавка на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. За это село бои шли несколько последних недель. Украина потери Полтавки не подтверждала.

К обстрелам. Россия за последние дни продолжала атаковать энергетику - в том числе газораспределение, а также угольную шахту в Днепропетровской области - и железнодорожные объекты в Украине. В стране продолжаются отключения света.

Украина атаковала очередной российский НПЗ в Самарской области, а также крупный газоперерабатывающий завод в Оренбурге, пожар на котором идет уже второй день.

Также поступает все больше данных о новой модификации российского КАБа, который летит на рекордно далекие расстояния. Ранее сообщалось, что такие авиабомбы уже атаковали Николаев, Лозовую и Полтаву.

Представитель ГУР Скибицкий заявил, что Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км. По данным российских пабликов, это авиабомба, но с реактивным двигателем в хвостовой части.

Офицер ВСУ Алекс пишет, что боевая часть новой дальнобойной модификации российского КАБа в 3-5 раз больше, чем у "Шахеда". По его данным, это гибрид ракеты и КАБа "Гром-1" с дальностью 100–120 км.

"Этот снаряд не идеально точен, однако боевая часть - ≈250-315 кг, то есть в 3-5 раз больше, чем несет "Шахед" (в зависимости от модификации), что кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу", - пишет Алекс.

Отметим, что КАБ, в отличие от "Шахеда", очень сложно сбить. А это ставит под угрозу многие объекты - прежде всего промышленные, занимающие большую площадь. Кроме того, с такими бомбами РФ сможет тратить на их поражение меньше дорогостоящих ракет.

Также Россия в целом наращивает применение КАБов. Генштаб ВСУ в своем отчете за 17 октября упомянул, что в течении суток российская сторона применила 268 управляемых бомб. По подсчетам наблюдателей, это рекордное число за все время их использования.

Что происходит после встречи Трампа и Зеленского?

США и Россия начали подготовку новым к переговорам по Украине, которые в четверг анонсировал Трамп.

Сегодня Рубио и Лавров провели телефонный разговор. Как заявляет МИД РФ, они провели "конструктивное обсуждение конкретных шагов" по темам, которые подняли Путин и Трамп 16 октября. Напомним, они договорились провести новую встречу - на этот раз в Будапеште. А перед ней - созвать подготовительные консультации на уровне высокопоставленных делегаций с участием министров иностранных дел и вице-президента Вэнса.

Также сегодня СМИ написали, что в четверг планируется встреча Рубио и Лаврова.

То есть, в отличие от Аляски, где Трамп и Путин вели переговоры почти без предварительной подготовки (если не считать нескольких визитов Уиткоффа), встреча в Будапеште пройдет сразу несколько дипломатических этапов. И если она в итоге состоится, то с высокой вероятностью это будет означать, что по ключевым вопросам Россия и США уже договорились на уровне делегаций, а президенты поставят в этом финальную точку.

Разумеется, успех этой подготовки - а значит, и встречи Путина и Трампа в Будапеште - пока не гарантирован. Однако, судя по активности оппонентов идеи широкого компромисса с РФ, они не исключают, что результат на встрече возможен.

Так, в западных - преимущественно, британских - СМИ за последние пару дней всплывает все больше "ужасных" подробностей пятничной встречи Зеленского и Трампа.

Отметим, что в первых публикациях американских СМИ по итогам этих переговоров значилось, что разговор был непростым, Трамп фактически отказал Зеленскому в поставках "Томагавков" и не дал конкретных обещаний по всем остальным просьбам. Также отмечалось, что в команде Трампа складывается впечатление, что Зеленский настроен не на достижение компромиссов с целью скорейшего завершения войны, а на провоцирование эскалации.

Судя по тону, источниками этих публикаций были чиновники Белого дома.

Далее появилась публикация в "Вашингтон пост", где говорилось, что Уиткофф призывал Зеленского вывести войска из Донбасса. А уже на следующий день, в воскресенье, подключилась британская пресса, добавив новые акценты.

Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, "знакомых с ходом переговоров", сообщило, что Трамп был крайне жестко настроен в отношении Зеленского, ругался с ним чуть ли не матом, читал нотации, отбрасывал принесенные украинской делегацией карты, требовал от Зеленского вывести войска из Донбасса и вообще постоянно "повторял путинские тезисы".

Позже о том же сообщило и британское агентство "Рейтерс".

Трамп уже опроверг, что он давил на Зеленского с требованием передать весь Донбасс России. Он заявил, что призывает остановить войну по линии фронта. Собственно, о том же он говорил и сразу после встречи. Да и до нее также. А сегодня и сам Зеленский сказал, что призывал вывести войска не Трамп, а Уиткофф.

Кроме того, сегодня уже в американских СМИ вышел материал, где вину за провал встречи представители американского политического истеблишмента (в первую очередь республиканцы) возлагают не на "злого" Трампа, а на Зеленского.

Как считает обозреватель Politico Джейми Деттмер, украинская делегация "потерпела полную неудачу" потому, что Киев проигнорировал советы своих лоббистов из Республиканской партии США отложить визит или скорректировать его повестку.

"Встреча Зеленского и Трампа могла принести хоть какие-то результаты, если бы первый скорректировал свою позицию после звонка Трампа Путину", - пишет Деттмер. По его словам, республиканцы советовали не делать акцент на поставки "Томагавков", так как после разговора с Путиным и накануне встречи с ним, Трамп, очевидно, не стал бы давать свое разрешение на поставки этих ракет Украине.

"Однако Киев проигнорировал совет своих республиканских друзей в Вашингтоне, многие из которых скептически относятся к тому, что Трамп согласится предоставить Украине "Томагавки" при любых обстоятельствах, опасаясь эскалации конфликта и еще большего вовлечения США в войну. Это даже не учитывая опасения Пентагона по поводу собственных американских запасов, о которых сам Трамп упомянул в пятницу", - пишет Politico.

В результате украинская делегация "не отказавшись от просьбы о предоставлении "Томагавков", упустила возможность сосредоточиться на ряде других важных вопросов — в первую очередь, на ракетах "воздух-воздух" для истребителей F-16 и МиГ и ракетах "земля-воздух" для систем противовоздушной обороны Patriot. Упор на "Томагавки" также отвлек внимание от других ключевых просьб, таких как получение одобрения Трампа на использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины. Также был достигнут лишь ограниченный прогресс в дискуссиях об импорте СПГ из США".

"Фактически, огромная делегация украинских министров и чиновников, в том числе влиятельный глава администрации Зеленского Андрей Ермак и премьер-министр Юлия Свириденко, отправленная в Вашингтон перед пятничной встречей в Белом доме, потерпела полную неудачу, не сумев заключить несколько важных соглашений с участием как правительства США, так и частного сектора. "Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные вещи, в том числе некоторые соглашения с крупными американскими оборонными компаниями и игроками в сфере энергетики, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме", — сказал инсайдер из Республиканской партии. Но в итоге ничего не было сделано", - пишет издание.

"К сожалению, за всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договоренностей", - согласился с ж и другой советник по внешней политике от Республиканской партии. Он также сказал, что ошибочный акцент на "Томагавках" был лишь частью проблемы — другой частью были сроки визита Зеленского и общее лоббирование Украины в Вашингтоне. "Мы настоятельно просили их отложить визит", - сказал он.

Было важно, чтобы Свириденко и экономические чиновники были в Вашингтоне из-за ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, но остальные лоббистские усилия следовало отложить примерно на неделю.

Если подытожить все публикации, то выделить можно несколько моментов, которые совпадают.

Трамп отказал Зеленскому в просьбе по "Томагавкам", не дал конкретных обещаний по всем остальным вопросам. Уиткофф поднял тему по выводу украинских войск из Донецкой области, на что получил отказ Киева. В целом встреча прошла не на позитиве, и у обеих сторон остались негативные впечатления. Зеленский был разочарован тем, что не получил то, на что рассчитывал и пришел к выводу, что Трамп не намерен усиливать давление на РФ. В Белом доме увидели в поведении Зеленского стремление к эскалации войны.

Кроме того, как сегодня заявил Зеленский, соратники Трампа также выражали обеспокоенность тем, что Украина может воспользоваться паузой в боевых действиях для подготовки нового наступления (о том же постоянно говорит и Путин). Вероятно, в связи с этим в "Рейтерс" появилось упоминание, что во время встречи Трамп сказал, что нужно говорить не только о гарантиях безопасности Украины, но и гарантиях безопасности России.

Теперь по поводу упомянутой выше публикации в FT с наиболее "сочными" подробностями о наезде Трампа на Зеленского. Как уже писалось, источниками там указывались европейские чиновники. Последние не присутствовали на встрече, а потому могли узнать о произошедшим на ней только со слов Зеленского, который позвонил им сразу после разговора с Трампом.

То есть – это интерпретация встречи со украинско-европейской стороны. И, как видим, она почеркнуто резко негативная в отношении лично Трампа.



И это не единственная публикация такого рода. Уже идут и другие статьи с общей мыслью "Путин переиграл и "нагнул" Трампа". Но в чем их смысл, с учетом того, что Трамп фактически поддержал позицию Зеленского и призвал все стороны к прекращению огня по линии фронта?

Судя по всему, Зеленский и его европейские партнеры, крайне недовольны тем, что Трамп уклонился от резких действий в отношении РФ (поставки Томагавков, ужесточение санкций и т.д.) и намерен продолжать политику постепенного "отстранения от войны", прекращая помощь Киеву и переведя поставки оружия исключительно на коммерческую основу, параллельно не допуская эскалации в отношениях США и России. Как мы уже писали, даже такой вариант для украинских властей негативен, так как есть большие сомнения в способности Европы профинансировать самостоятельно все военные потребности Украины.

Также у Киева, вероятно, есть опасения, что, исходя из нынешнего настроя Трампа, он действительно может начать давить на Зеленского с целью принудить его к уступкам. Как минимум неявно – блокируя поставки оружия даже за деньги, ограничивая предоставление разведовательной информации и т.д.

Чтоб предупредить это и перенаправить Трампа на "тропу войны" с Россией, и идут публикации на тему "Трамп капитулировал перед Путиным", в расчете сыграть на самолюбии американского президента и побудить его доказать обратное, предприняв жесткие действия против Кремля.



Впрочем, эффект от такой кампании может оказаться обратным, вызвав сильное раздражение Трампа, которое как раз и может привести к описанным выше негативным последствиям для Киева.

Какие в целом теперь есть варианты развития событий?

Итак, как писалось выше, Трамп призвал и Зеленского, и российского лидера Владимира Путина как можно скорее остановить войну по линии фронта. Зеленский с этим уже согласился. Путин пока не комментировал, но ранее он выступал против подобного варианта, выставляя ряд предварительных условий. Самое главное из которых – вывод украинских войск со всей территории Донецкой области.



И поменяет ли он свою точку зрения к предстоящей встрече с Трампом, пока неизвестно. Так же как и то, что будет делать Трамп, если Путин продолжит стоять на своем.



Есть четыре возможных сценария развития событий.



Первый – Путин не соглашается на перемирие по линии фронта, продолжая настаивать на своих условиях. При этом Трамп никаких жестких действий против него не предпримет (так же как и не будет давить на Зеленского, чтобы тот принял российские условия), продолжив политику постепенного отстранения от войны в Украине и перевода всей помощи Киеву на коммерческую основу. Этот сценарий можно назвать инерционным и на данный момент он выглядит наиболее вероятным.

Второй сценарий менее вероятен, но также возможен – согласие Путина на остановку войны по линии фронта. Видимых признаков того, что в Кремле на это готовы, нет. Но если Трамп пойдет на широкие шаги (например, отмена санкций против РФ, признание российской юрисдикции над всеми захваченными территориями, прекращение поставок оружия Киеву), то такой вариант не исключен.



Два других сценария – более радикальные, но еще менее вероятные.



Третий – Путин не соглашается на перемирие по линии фронта, и Трамп начинает на него жестко давить: передаст Украине "Томагавки" и другое оружие, введет огромные пошлины против покупателей энергоносителей из РФ. К этому Трампа продолжают активно побуждать ястребы в Республиканской партии и "партия войны" в Европе. Однако если до сих пор Трамп избегал таких шагов из-за очевидных рисков (эскалация с РФ в случае поставок "Томагавков" и глобальная торговая война в случае пошлин против Китая и Индии), то трудно сказать, что может его подвигнуть на подобные действия в дальнейшем. Разве что некое резкое изменение ситуации в мире, по войне в Украине или внутри РФ.



Четвертый – Трамп начнет давить на Зеленского, чтобы тот выполнил условия РФ. Есть конспирологическая теория, что именно к этому Трамп и ведет дело. Но практика показывает, что, когда президент США пытается начать давить на Зеленского, на Западе поднимается волна возмущения с обвинениями Трампа в "капитуляции" и тот отступает. Однако на 100% нельзя исключать, что Трамп с целью ускорения мирного урегулирования начнет подталкивать Зеленского к уступкам. Пусть даже это будет происходить и не явно. Например, через задержку с поставками оружия.

Впрочем, даже если брать самый первый, инерционный сценарий, он тоже для украинских властей стратегически негативный, так как будет означать постепенно нарастающее преимущество РФ в войне на истощение, что в конечном счете может сильно ослабить переговорные позиции Украины.



С учетом такой перспективы, а также с учетом фактического отказа со стороны Трампа в основных требованиях Киева, ключевая задача сейчас для Зеленского – как минимум удержать поддержку со стороны Европы. При этом, несмотря на многократные заверения европейцев в неизменности поддержки, с этим могут быть проблемы. В первую очередь – финансового плана (подробнее мы писали об этом в отдельном материале). Финансировать Украину европейцам в одиночку трудно (на следующий год нужно найти 120 млрд). А вопрос с "репарационным кредитом" за счет замороженных российских активов продвигается с трудом из-за сопротивления ряда стран. И если эта проблема решена не будет, то ситуация для Киева может стать крайне тяжелой.

СМИ сегодня написали, что согласовать выделение "репарационного кредита" на 140 млрд страны ЕС планируют в этот четверг. Однако часть государств по-прежнему против. Кроме того, США уже заявили европейцам, что не будут присоединяться к этому проекту.

"Жесть" в учебках ВСУ

О плохой подготовке мобилизованных в учебных центрах ВСУ давно говорят сами военные. Многие командиры считают, что тяжелая ситуация на фронте находится в прямой связи с фактическим провалом боевой подготовки солдат украинской армии.

О тяжелых условиях пребывания в центре подготовки "Стране" рассказал недавно мобилизованный солдат одной из учебок в Винницкой области.

“Нашу учебку можно сравнить с реальной тюрьмой. Нас, 120 человек, живем в тесном подвале – двухъярусные кровати стоят вплотную. Притом что из 120 человек – часть с туберкулезом, у некоторых даже явно открытая форма туберкулеза, они кашляют кровью, у некоторых подушки и простыни в крови. Все спят почти вповалку, отвернуться от кашляющего человека невозможно – никакого личного пространства, койки расставлены вплотную. Стены влажные, по ним стекают испарения, все в грибке и плесени.

Воздуха вообще нет, дышать невозможно. Больные с тяжелыми заболеваниями, даже с высокой температурой просят медицинской помощи, но к врачу на прием водят лишь раз в две-три недели. Потом в лучшем случае вывозят на больничку.

Даже те, кто приехали сюда здоровыми, уже заболели – все кашляют. Мы просили поставить вытяжку в подвал, но командование просто забило на наши просьбы.

После полигона приходим грязные. Но в душ можно попасть лишь два раза в неделю.

Но и так пускать в душ стали совсем недавно, после того, как чуть до бунта не дошло – после приезда сюда нашей группы мы две недели не видели душа.

Сортир во дворе, грязный, антисанитария полная. Туалетной бумаги нет, приходится покупать за свои деньги.

Питание ужасное, скудное, однообразное: на завтрак каша с сосиской, жидкий чай с хлебом, за обед какая то непонятная баланда, снова каша или макароны. На ужин – то, что осталось с обеда, никаких овощей.

Изначально по приезду сюда у нас всех отобрали телефоны. Мобильные дают раз – два в неделю, всего на полчаса. Даже в тюрьме заключенные чаще с волей общаются.

Конечно, от таких условий многие бегут. Но каждый побег оборачивается репрессиями для оставшихся. Недавно мужик сбежал. Его нашли в соседнем селе, избили, выбили зуб, привезли обратно в крови. А после этого случая в нашей учебке ввели правило: по ночам в туалет теперь разрешают выходить только в трусах и тапках, чтобы не сбежали. Причем группой по пять человек - пока не наберется пятерка в сортир, командиры не пускают. И вот пятерка нас, голых, бежит в жуткий сортир на улице по нужде, а другая группа ждет.

Отсюда пытаются бежать многие, даже добровольцы – они просто не ожидали, в какой пи@@ец их привезут в учебку.

Если находят спрятанный телефон, то отбирают и прикручивают шуруповертом мобильник к двери командирской комнаты. Уже три мобильных прикручено на дверях, так сказать, в назидание остальным. Командиры живут отдельно, в хороших комнатах, а к нам относятся как к скоту.

Единственные, кто к нам нормально относится, – инструкторы. К ним никаких претензий, боевые опытные ребята. Но они и сами отсюда всеми силами стараются перевестись – психологическая обстановка в учебке ужасная.

Изначально нас всех готовят в штурмовики, просто в пехоту, соответственно, отношение к нам от командования центра как к расходному материалу, пушечному мясу. Хотя среди нас много специалистов самого широкого спектра, от переводчиков до инженеров, техников и радиомехаников, которые могли бы пригодиться ВСУ по специальности.

Сюда привозят всех без разбора, алкашей запойных, которые трясутся, наркоманов с выжженными венами на руках, тощих и беззубых. Бомжей привозят, в ужасном состоянии – в язвах, с экземой, с кучей болячек хронических. Психологическое состояние у всех ужасное”, – рассказал мобилизованный.