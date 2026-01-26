Национальный банк Украины потребовал от банков и финансовых компаний после принудительного закрытия клиентам счетов из-за нарушения правил финансового мониторинга обмениваться информацией о них, не дожидаясь создания специального черного списка - реестра нарушителей. Также регулятор обязал вводить лимиты и ограничения по операциям для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Строже всего финансисты будут относиться к подозрительным предпринимателям, для определения которых НБУ выделил несколько критериев.

Как стало известно "Стране", об этом говорится во внутренней телеграмме Нацбанка "О предоставлении рекомендаций и разъяснений по вопросам финансового мониторинга".

В этом документе четко сказано, что банки и финансовые компании обязаны передавать друг другу данные о физлицах и предпринимателях, которые не прошли проверку в ходе финансового мониторинга. НБУ указал, что данные об этом должны указываться в назначении платежа, когда клиентские деньги будут переводить в другой банк после принудительного закрытия счета.

Некоторые банки так поступали и раньше, но далеко не все. Теперь же это станет общепринятым правилом, и в другом банке человеку скорее всего тоже закроют счет из-за финансового мониторинга.

Ранее НБУ анонсировал создание с этой целью соответствующего реестра, который называли по-разному: и реестром дропов, и просто черным списком. В нем должны собирать данные о так называемых неблагонадежных клиентах, проваливших финмониторинг. Для создания реестра нужно принять отдельный закон, и вероятной датой его запуска называли декабрь 2026 года. Но даже без него, если финансисты наладят обмен информацией о клиентах при принудительном закрытии счета, у людей возникнут проблемы с открытием счетов и они не смогут свободно менять банки.

В этом же документе Нацбанк обязал банкиров тщательнее проверять физлиц-предпринимателей, чаще требовать подтверждающие документы, не ограничиваясь лишь анкетными данными, и при малейших подозрениях о деятельности "компании-оболочки" оперативно закрывать счета.

От банкиров требуют подозревать каждого предпринимателя и постоянно всё перепроверять, вводить для новообразованных или не собравших все документы ФЛП лимиты на операции по счетам, а также ограничивать доступные виды операций. Какими будут эти лимиты и что именно запретят делать предпринимателям, каждый банк решит сам, НБУ их в этом не ограничивает.

Напомним, что первая налоговая декларация у физлица-предпринимателя, например, на 3-й группе налогообложения, появляется только по итогам первого отработанного квартала. В течение этих трех месяцев ФЛП физически не сможет предоставить банку все документы о своей деятельности, так что у новых бизнесов могут начаться проблемы с банками.

Особое внимание Нацбанк обязал обращать на ФЛП с такими признаками:

С момента государственной регистрации предприятия прошло меньше года. Недавно произошла смена конечного бенефициарного собственника или руководителя. Был зафиксирован так называемый спящий режим — перед началом активной деятельности на счетах продолжительное время не осуществлялись финансовые операции. Предприниматель имеет незначительный уставный капитал, незначительные активы или не имеет их вовсе. У клиента нет прибыли или он фиксирует убыток, в том числе при значительных оборотах на счетах.

Также НБУ потребовал от банков принудительно закрывать счета ФЛП, если по счетам активно гоняют деньги, перебрасывая их другим предпринимателям и физлицам, особенно если речь идет о совсем новых физлицах-предпринимателях, открытых 2-4 дня назад.

Еще одно изменение: если раньше регулятор рекомендовал банкам проводить финмониторинг в полной секретности, то теперь потребовал открываться перед клиентами: детально расписывать и пояснять критерии, по которым проверяют простых людей и бизнесменов, чтобы те знали, что им следует соблюдать.

Осенью украинские банки начали блокировать получение клиентами средств после принудительного закрытия счета за нарушение правил финансового мониторинга.

Также клиентам после нарушения этих правил и закрытия счета банки вводят собственные лимиты на снятие средств.