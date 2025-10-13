На днях глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что украинцев, передающим свои карточки третьим лицам, поместят в реестр дропов и лишат доступа к финансовым услугам.

В качестве примера он привел пенсионеров.

"Таких лиц будут вносить в специальный реестр дропов, после чего им смогут ограничить финансовые операции и даже заблокировать возможность получения пенсии", — заявил Гетманцев.

Пример с пенсиями не случаен. Ранее в правоохранительных органах и НБУ отмечали, что чаще всего своими картами делятся две категории граждан: пенсионеры и студенты. При этом правоохранители признали, что для многих пожилых людей с минимальной пенсией в 3,6 тысячи гривен такой бизнес помогает выживать, ведь средняя плата за передачу своей карты составляет 1,5 тысячи гривен в неделю, то есть 6 тысяч гривен в месяц.

Гетманцев сообщил, что Нацбанк уже разработал для создания реестра дропов отдельный законопроект и обратился с ним в парламент. Однако по состоянию на обед понедельника, 13 октября, текст документа не был зарегистрирован в Раде.

Зато общие критерии функционирования реестра дропов ранее озвучил директор департамента интегрированного надзора за банками Национального банка Андрей Катюжинский. Благодаря ему стали известны ключевые моменты:

О включении клиента в реестр дропов решает обслуживающий банк или финансовая компания, которая может увидеть признаки нетипичных или подозрительных операций. С пенсионерами и студентами это особенно очевидно, поскольку на счетах, на которых раньше редко бывало больше 5-10 тысяч гривен, начинают крутиться сотни тысяч гривен. При этом резко возрастает активность денежных переводов (чаще всего Р2Р), которые проводят почти каждый день или даже по несколько в сутки.

В реестр будут включать физлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Реестр дропов должен быть открытым, то есть любой желающий сможет проверить, включили его туда или нет.

Каждый попавший в реестр дропов должен иметь право оспорить свое включение в него. Оспаривание будет проходить в финучреждении, которое включило человека в черный список.

Создателем реестра дропов станет Нацбанк, и он же будет его администрировать, но включать в него людей будут финучреждения, а не НБУ.

Предполагается, что физлиц и ФЛП будут включать в реестр на 12 месяцев, и еще 2 года данные будут храниться в базе данных.

Перед каждым открытием нового счета банки и финансовые компании будут проверять, включен ли человек или физлицо-предприниматель в реестр дропов. Его фигурантам могут отказывать в открытии счета и предоставлении финансовых услуг.

Скорее всего, останется лишь несколько банков, которые будут обслуживать людей из реестра - вероятно, государственные.

Фигурантов реестра дропов полностью не лишат всех финансовых услуг, но существенно сократят их перечень. Предполагается, что скорее всего оставят оплату коммунальных услуг, государственные сервисы и минимальный размер платежей (их точная сумма пока неясна).

"Вряд ли государство решится лишить нищих пенсионеров их крошечной пенсии. В крайнем случае пенсионерам закроют счета в Ощадбанке и переведут на получение пенсий наличными в отделении "Укрпочты", — рассказали "Стране" в одном из банков.

Катюжинский сообщил, что на создание реестра дропов Нацбанком может уйти около полутора лет, то есть фактически он может заработать к концу 2026 года.

Летом мы сообщали, что в число дропов всё чаще стали попадать не только простые граждане, но и мелкие бизнесмены - физлица-предприниматели.