В число дропов, преследуемых Нацбанком, банками и финансовыми компаниями, все чаще начали попадать не только простые люди (физлица), но и мелкие бизнесмены - физлица-предприниматели.

Об этом пишет народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк.

Нардеп сообщил, что только за 2025 год украинские банки принудительно закрыли счета за нарушение правил финансового мониторинга 606 тыс. физлиц и 30 тыс. физлиц-предпринимателей. Железняк уточнил, что эти данные приводились на совместном заседании временной следственной комиссии Верховной Рады с Нацбанком, Минфином и Госфинмониторингом.

Дропами называют физлиц и физлиц-предпринимателей, которые передают свои счета в пользование третьим лицам. Это наказывается принудительным закрытием счетов.

"История перехода в физлиц-предпринимателей схемы тоже очень активно сейчас наблюдается", — подчеркнул в своем сообщении Ярослав Железняк.

Банкиры начали упоминать о схемах ФЛП еще с конца 2024 года, и это нашло отображение в Меморандуме по платежным лимитам для населения, которым с 1 февраля 2025 года вводились ограничения на денежные переводы на уровне 50-150 тыс. грн в месяц. Сейчас действует диапазон 50-100 тыс. грн/мес.

В этом документе даже выписаны индикаторы подозрительных физлиц-предпринимателей, по которым финансисты должны определять предпринимателей, ведущих подозрительную деятельность:

Наблюдается резкое увеличение операций по счету ФЛП от разных контрагентов (физлиц, физлиц-предпринимателей). Остаток по счету ФЛП – "0" по состоянию на начало и конец дня. Наблюдается нетипичное увеличение количества входящих операций на текущий счет ФЛП от физических лиц в день в два раза и более, что не отвечает особенностям ведения бизнеса. Наблюдается дробление переводов, в том числе круглыми суммами или на одного контрагента в течение месяца (если другое не предусмотрено бизнес-моделью бизнеса).

И это лишь некоторые примеры, каждый банк и финансовая компания, по требованиям Нацбанка, также обязаны разрабатывать свои собственные индикаторы и активнее проверять ФЛП. Что, видимо, они и делают, исходя из упомянутых выше 30 тыс. принудительных закрытий счетов.

Еще один интересный момент в сообщении Ярослава Железняка - это его уточнение о том, что не все 100% лиц с принудительно закрытыми счетами являются дропами, а только 90-95% людей.

То есть ошибочно закрывают 10% счетов украинцев (физлиц и ФЛП). Это "побочный ущерб", что ранее анонимно признавали финансисты. В банках соглашались с тем, что не очень часто ловят за руку настоящих преступников или схемщиков, а обычно сталкиваются с непониманием украинцами правил финансового мониторинга. Человек мог запутаться в сложных банковских правилах и допустить ошибку. Или банк решил придраться к нему без серьезных оснований и наказал клиента под надуманным предлогом на всякий случай, чтобы продемонстрировать НБУ "жесткость мониторинга".

По последним данным Нацбанка, в украинских банках открыто около 60 млн счетов физлиц. То есть под понятие "побочного ущерба" при таких вводных может попасть порядка 6 млн счетов.

Ранее сообщалось, что новым этапом борьбы Национального банка Украины с дропами (мулами) станет создание специального реестра дропов, который еще называют черным списком.

Также мы писали, что украинцев могут перевести на более жесткие платежные ограничения, которые персонально рассчитают роботы.