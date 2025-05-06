Новым этапом борьбы Национального банка Украины с дропами (мулами) - то есть людьми, передающими свои банковские карты в пользование посторонним лицам, - станет создание специального реестра дропов, который еще называют черным списком.

Об этом прессе сообщил директор департамента интегрированного надзора за банками НБУ Андрей Катюжинский.

Он уточнил, что для появления реестра дропов уже готовят соответствующий законопроект. Документ еще находится в работе, но Катюжинский назвал его ключевые принципы, которые ранее не освещались в СМИ:

Физлицо и физлицо-предприниматель могут попасть в реестр дропов, если обслуживающий их банк и небанковское финучреждение заподозрит, что они передали свои банковские счета в пользование третьим (посторонним) лицам. Признаки подозрительных операций, на основании которых это будут устанавливать, финансисты могут определять самостоятельно (Нацбанк в этот процесс не вмешивается) и принимать на их основании решения. Реестр дропов создаст Нацбанк, и он же будет его администрировать впоследствии. Вносить данные в реестр будут банки и небанковские финучреждения, обслуживающие физлиц и ФЛП. Ни НБУ, ни правоохранительные органы не смогут вносить информацию в этот документ. Нацбанк станет только его администратором. Согласно текущему предложению НБУ, информация о человеке или физлице-предпринимателе как об установленном дропе будет сохраняться в реестре 12 месяцев, но срок могут пересматривать. После его истечения в течение еще двух лет данные будут хранить в базе реестра, чтобы финансисты знали, что лицо было дропом. То есть в конечном счете информация о человеке или ФЛП в реестре дропов будет сохраняться три года. Нацбанк собирается сделать данные реестра дропов открытыми. На практике это значит, что каждый желающий сможет по запросу проверить, есть ли его имя в этом черном списке. Физлицо или ФЛП получит право оспаривать свое попадание в реестр дропов. Для этого нужно будет обратиться в обслуживающую организацию, которая его туда определила - банк или небанковское финучреждение. В случае получения отказа следует обратиться в Национальный банк, который будет исполнять роль арбитра в этой ситуации. НБУ не станет требовать от банков и финансовых компаний закрытия всех счетов или запрета на открытие новых. Хотя финучреждения смогут сделать это на собственное усмотрение. После внесения в реестр дропов человека и ФЛП автоматически отнесут в категорию высокорисковых клиентов. На практике это значит, что они смогут проводить денежные переводы не более чем на 50 тыс. грн в месяц - согласно меморандуму "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", который вступил в силу с 1 февраля 2025 года, о чем писала "Страна". Нацбанк пообещал определить список минимальных платежных операций, которые позволят осуществлять людям, попавшим в реестр дропов. Пока этот список не приводят. Ожидается, гражданам из списка позволят оплачивать коммунальные услуги и пользоваться государственными сервисами, получать и отправлять небольшие суммы платежей. Предполагается, что дропов будет обслуживать небольшое количество банков, которые станут перепроверять каждую транзакцию и задавать дополнительные вопросы об их природе.

Андрей Катюжинский отметил, что законопроект о реестре дропов еще дорабатывают при участии НБУ в финансовом комитете Верховной Рады. Скорее всего, он будет готов до конца мая, а его рассмотрение начнется летом. По предварительной оценке Катюжинского, на окончательное принятие, вступление в силу и реальное выполнение (создание реестра и налаживание его работы) уйдет около полутора лет. То есть полноценно реестр дропов заработает в Украине к концу 2026 года.