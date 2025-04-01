Национальный банк Украины отменил лимит в 150 тысяч гривен на переводы с карты на карту.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НБУ.

Сообщается, что с 1 апреля Нацбанк отменяет ограничения на P2P-переводы "с карты на карту" для физических лиц.

Однако практического значения это иметь для украинцев не будет, так как с 1 февраля заработал меморандум банков, которым введены намного более жесткие ограничения на переводы.

Ранее мы писали, что заявление председателя Нацбанка Андрея Пышного об отмене для населения платежного лимита в 150 тыс. грн в месяц не касается заработавшего с 1 февраля 2025 года меморандума банков, в котором говорилось о лимитировании платежей граждан в размере 50-150 тыс. грн/мес.

Оно касается только нормы, которая была введена НБУ с 1 октября 2024 года об ограничении суммы перевода в 150 тысяч гривен.

Напомним, меморандум подразумевает не только верхнюю планку платежного лимита в 150 тыс. грн, но и нижнюю в 50 тыс. грн для тех, кого банки относят в категорию высокорисковых клиентов.Также в меморандуме не делается никаких исключений для IBAN-переводов. В 150 тыс. грн/мес. засчитывают две категории перечислений - p2p-переводы + IBAN.