Украинцев, которые передают свои банковские карты в пользование другим, теперь будут вносить в реестр дропов.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью телеканалу "Новости. LIVE".

По его словам, НБУ уже обратился в Раду с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство.

"И да, к нам обратился Национальный банк и адвокат комитета, чтобы мы внесли изменения в законы по созданию реестра дропов. То есть когда человек передает свою карту, и это зафиксировано, что он кому-то передает свою карту, он попадает в реестр дропов, и его финансовые операции значительно ограничиваются. Ограничиваются до каких-то совсем базовых", - заявил Гетманцев.

Таким образом, если, например, пенсионер попадёт в этот реестр, он больше не сможет получать пенсию.

Гетманцев отметил, что законопроект будет внесён на днях и в понедельник будет зарегистрирован в Верховной Раде.

По словам главы финкомитета, новые нормы направлены не только на борьбу с уклонением от налогов, но и на пресечение преступных схем с применением дропов.

"Дропов используют для торговли наркотиками. Это основная схема. Дропов используют для терроризма, передачи денег. То есть это огромная беда, с которой надо бесспорно бороться", - подчеркнул Гетманцев.

Ранее сообщалось, что в число дропов, преследуемых Нацбанком, банками и финансовыми компаниями, всё чаще начали попадать не только простые граждане, но и мелкие бизнесмены - физлица-предприниматели.



Подробно о реестре дропов мы рассказывали в отдельном материале.











