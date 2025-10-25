Ночью по левому берегу Киева ударила баллистика. Был мощный взрыв и пожар.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Предварительно, известно о восьми пострадавших и повреждённых домах в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Ракета или её обломок упали возле жилых домов в Дарницком районе.

Журналисты сообщают, что пострадали склады. Некоторые паблики пишут, что удары были по ТЭЦ, но официально этого не подтверждалось.

На месте происшествий спасательные и экстренные службы столицы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь пострадавшим.

На участках в районе метро "Красный хутор" и завода Ковальской перекрыты дороги. В Дарницком районе перекрыто движение транспорта ул. Бориспольская на участке от ул. Сентябрьской пер. Надежды Светличной, а также пров. Игоря Качуровского до ул. Бориспольская.

Из-за перекрытия движения задерживаются трамваи № 22 в направлении ЗЗБК и автобусы №№ 51, 63 в направлении ЗЗБК и ст. м. "Красный хутор".

Ранее мы писали, что Харьков подвергся воздушной атаке со стороны РФ. Три взрыва прозвучали в Холодногорском районе города.

Война в Украине идет 1340-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 25 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В пятницу сообщалось о продвижении армии РФ в на Запорожском и Покровском направлении. Минобороны РФ заявило о захвате Першотравневого в Днепропетровской области. Волонтер Мария Берлинская сегодня заявила, что фронт "трещит по швам".В РФ появились новые дальнобойные КАБ. ЕС по итогам саммита в Брюсселе не смог решить вопрос "репарационного кредита" для Киева. Путин прокомментировал санкции, которые Трамп впервые за свою нынешнюю каденцию ввел против России.

