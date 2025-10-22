Около 11:00 Харьков подвергся воздушной атаке. Три взрыва прозвучали в Холодногорском районе города.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Первой столицы Игорь Терехов.

По его данным, попадание пришлось в частный детский сад в Холодногорском районе (государственные садики в городе закрыты с начала войны). На месте удара возник сильный пожар.

Всех детей удалось эвакуировать из детского сада, они не пострадали, так как пережидали атаку в укрытии. Один человек в результате удара погиб, еще пять ранены.

Судя по кадрам с места удара, он пришелся по улице Коцарской, у крупнейшего в городе Благовещенского собора.

Напомним, сегодня утром на Киев тоже была массированная атака дронов. Их обломки упали на жилые многоэтажки.

Война в Украине идет 1337-й день. Мы следим за последними новостями среды, 22 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Запорожской области войска РФ пошли на штурм и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехову. Эксперты считают это событие громким звоночком для командования ВСУ. Также российские войска нанесли удары по Славутичу в Киевской области и по соседней Черниговщине. После этого весь север области и сам Чернигов снова остались без света.

