Сегодня утром войска РФ снова атаковали Киев дронами. В результате в столице возникли пожары, власти заявляют о двух жертвах среди местного населения.

О последствиях атаки сообщают ГСЧС, мэр Виталий Кличко и начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

По их данным, около 5:00 начался налет БПЛА, его последствия фиксируют как минимум в пяти районах: Днепровском, Дарницком, Деснянском, Печерском и Соломенском.

В Днепровском районе произошел пожар в многоэтажке на уровне последних двух этажей, именно там нашли первого погибшего. Спасатели оперативно локализовали пожар.

В Дарницком районе возникли возгорания в жилой семнадцатиэтажке и нежилом здании. Как пишет ГСЧС, в жилом доме горели этажи с 11-го по 16-й. Оттуда спасли 15 человек, из них двое - это дети.

По данным Ткаченко, в Деснянском районе беспилотник упал на открытой территории и обошлось без пострадавших. А Кличко сообщил, что из-за падения обломков там случился пожар в десятиэтажном жилом доме.

В Печерском районе обломки тоже попали в жилой дом. Как уточнил Кличко, из-за них на крыше трехэтажного дома произошло возгорание и частичное разрушение верхних этажей. А пресс-служба ГСЧС написала о попадании в верхние этажи 25-этажного дома и ликвидации возгорания до до прибытия спасателей.

В Соломенском районе обломки упали на гаражи.

Всего в столице погибли два человека и пятеро пострадали.

Война в Украине идет 1337-й день. Мы следим за последними новостями среды, 22 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Запорожской области войска РФ пошли на штурм и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехову. Эксперты считают это событие громким звоночком для командования ВСУ. Также российские войска нанесли удары по Славутичу в Киевской области и по соседней Черниговщине. После этого весь север области и сам Чернигов снова остались без света.

