Россияне расширяют применение против Украины ударных беспилотников: в сентябре их было запущено более 5000.

Об этом сообщает британская разведка на официальном сайте.

По информации английских спецслужб, за сентябрь войска РФ выпустила по территориям подконтрольным Киеву около 5500 "Шахедов" и аналогичных дронов. Это заметно больше, чем в августе, когда ударных БПЛА было примерно 4100. По состоянию на сегодняшний день в октябре 2025 года россияне использовали свыше 3000 таких боеприпасов. Плотность дроновых налётов продолжает оставаться высокой.

В сентябре РФ провела четыре массированных атаки с участием стратегических бомбардировщиков. Самая масштабная произошла 7 сентября – было выпущено более 800 целей, в основном дронов.

В разведке уточнили, что комбинация ракет и БПЛА ставит целью перегрузить украинскую ПВО и повысить шансы выживаемости российских снарядов.

За текущий месяц РФ также использовала более 70 новейших крылатых ракет AS-23a KODIAK (натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102).

Ранее депутат Верховной Рады сообщил, что Украина не успевает производить перехватчики российских "Шахедов".

Также заявляется, что у россиян появились дроны-перехватчики, которыми сбивают дальнобойные беспилотники ВСУ.