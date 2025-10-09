Украина нарастила потенциал по производству средств ПВО, но пока не успевает за производством "Шахедов" в РФ.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, передают политические телеграм-каналы.

"Недавно мы вместе с министром обороны и министром цифровой трансформации посещали штабы по борьбе с "Шахедами". Мы работаем, но это сложно – Россия масштабировалась", – говорит Костенко.

По словам депутата, украинская энергетика уничтожалась обстрелами на протяжении трёх лет, но "государство готовится к тяжёлому сценарию".

"Созданы запасные батарейные станции... Я думаю, в целом, мы точно пройдём эту зиму. Вопрос в том, будет ли она трудной или очень трудной", – сообщает нардеп.

Ранее президент Владимир Зеленский согласился, что Украина не выигрывает войну.

"У нас недостаточно оружия, недостаточно ПВО", – сказал верховный главнокомандующий.

Война в Украине продолжается 1324-й день. Последние новости с ключевыми событиями четверга, 9 октября 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ после длительной паузы возобновили наступление в Сумской области и существенно продвинулись в районе деревни Новониколаевки. Также зафиксировано продвижение противника на пяти участках в западной части Запорожской области: около сёл Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке.

