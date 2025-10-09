У россиян появились дроны-перехватчики, которые уже начали сбивать украинские дальнобойные ударные БпЛА.

Об этом сообщают украинские и российские военные телеграм-каналы.

Публикуется видео такого поражения.

Украинские медиа пишут, что эти перехватчики применяются против моделей FP-1, "Лютый" и аппаратов на базе легкомоторных самолетов типа Е-300, которые Украина активно использует для атак на нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты в глубине российской территории.

С российской стороны утверждается, что подразделения с дронами-перехватчиками развернуты в составе зенитно-ракетных частей. Они работают совместно с китайскими радиолокационными станциями, способными обнаруживать беспилотники на дистанциях до 15 километров. Конкретные типы самих перехватчиков не раскрываются.

Украинские паблики пишут, что теперь можно ожидать попыток повысить высоту полета дальнобойных дронов или оснастить их камерами и датчиками для уклонения. Однако такие решения делают аппараты более заметными и дорогими.

Напомним, что Украина также утверждает, что начала сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками. Но, как говорят критики, на поток этот процесс еще не поставлен, и российские беспилотники наносят Украине массовый ущерб.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский приказал устранить недостатки по работе дронов-перехватчиков "Шахедов".