Россия смогла увеличить производство беспилотников в девять раз. В 2025 году врагом было применено более 34.000 ударных беспилотников и дронов-ловушек.

Об этом говорится в статье The New York Times, посвященной проблеме беспилотников атакующих Украину.

По официальным заявлениям Украины, в этом году было сбито около 88% беспилотников, что ниже прошлогодних данных на 5%. Тогда сообщалось, что сбивают около 93%.

В России же такого эффекта удалось достигнуть за счет мобилизации производственных мощностей. Оценки аналитиков показывают, что к 2026 году страна сможет производить около 60.000 ударных беспилотников.

"На Восточном экономическом форуме практически каждый регион России представил свою экспозицию, посвященную производимым им беспилотникам. К производству дронов привлекались студенты и иностранные рабочие. Россия опиралась на свои тесные отношения с Ираном и Китаем, обмениваясь с ними технологиями и комплектующими", - говорится в статье.

Ранее западная пресса писала, что Россия движется к увеличению производства беспилотников и вскоре сможет производить более 6 тысяч "Шахедов" в месяц.

Служащий ВСУ заявил, что к зиме Россия будет запускать по Украине тысячи "Шахедов" в день.