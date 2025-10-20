У Соединенных Штатов есть секретное оружие, о котором никто не знает.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

"Оружие, о котором многие даже не подозревают, – я запустил его производство четыре года назад. Четыре года назад я перестроил вооружённые силы", – сказал Трамп.

Напомним, весной Трамп уже говорил, что США обладают "оружием, о котором никто не знает". Так он ответил на вопрос об опасениях эскалации из-за повышения пошлин на товары из Китая. По словам президента США, он не беспокоится и не ожидает эскалации.

А перед этим в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты могут "управлять временем и пространством".

"Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность", - сказал директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.