Соединенные Штаты могут "управлять временем и пространством".

Об этом заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос на мероприятии Endless Frontiers Retreat.

"Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность", - сказал Крациос.

Ранее Трамп заявил, что США обладают "оружием, о котором никто не знает". Так он ответил на вопрос об опасениях эскалации из-за повышения пошлин на товары из Китая. По словам президента США, он не беспокоится и не ожидает эскалации.

Также британское издание Daily Mail со ссылкой на ряд анонимных источников, в том числе из разведки США, писало о том, что секретный офис ЦРУ годами собирает по всему миру инопланетные аппараты. Один из информаторов заявил, что ЦРУ якобы уже обладает "как минимум девятью машинами" внеземного происхождения, две из которых оказались не повреждены.

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