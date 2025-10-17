На захваченной части Запорожской области погиб военный корреспондент "РИА Новости" Иван Зуев. Вместе с ним находился журналист Юрий Войткевич, который получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

Об этом сообщили в медиагруппе "Россия сегодня".

Зуев погиб при выполнении редакционного задания в возрасте 39 лет. По данным СМИ, журналисты находились в зоне боевых действий, когда по ним нанес удар беспилотник.

Зуев стал военкором на Донбассе еще в 2014 году, когда делал репортажи о жизни беженцев и боях. После начала полномасштабного вторжения работал на территории Донецкой области. Он не раз попадал под обстрелы и атаки дронов.

Гибель военкора прокомментировал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу", — сказал он.

Ранее в марте корреспондент российского "Первого канала" Анна Прокофьева погибла в Белгородской области.

В том же месяце в России заявили о гибели сразу троих сотрудников СМИ на линии фронта в Украине.