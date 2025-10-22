Войска РФ в продолжение ночи наносили воздушные удары по энергетической инфраструктуре страны. Массированная атака продолжается.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Как заявили в ведомстве, в результате массированной ракетно-дроновой атаки в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения. К моменту выхода новости известно об аварийных и экстренных отключениях света в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Частично отсутствует свет в Запорожье, которое тоже подверглось атаке. Ориентировочно подачу света там могут восстановить к 19:00.

Судя по сообщениям телеграм-каналов, комбинированный удар ракет и дронов пережил город Каменское Днепропетровской области, расположена Среднеднепровская ГЭС.

Власти заявили, что там поврежден объект инфраструктуры. Был ли прилет по ГЭС, не сообщалось. Но по данным народного депутата Алексея Гончаренко, гидроэлектростанции стали одной из ключевых целей ночной атаки РФ.

Ночью ВСУ сообщали о пуске ракет на Кременчуг Полтавской области. Местные телеграм-каналы писали об ударах беспилотников и отключениях света. В Кременчуге расположена крупная ГЭС, но удары по ней официально не подтверждены.

Аварийно-восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация безопасности.

Аварийные отключения будут упразднены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Между тем ДТЭК сообщает, что ночью из-за удара пострадал энергетический объект компании в Одесской области. Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семей. Однако в целом повреждения значительны, ремонт оборудования потребует времени.

Ранее мы писали о последствиях налета дронов на Киев сегодня утром.

Война в Украине идет 1337-й день. Мы следим за последними новостями среды, 22 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Запорожской области войска РФ пошли на штурм и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехову. Эксперты считают это событие громким звоночком для командования ВСУ. Также российские войска нанесли удары по Славутичу в Киевской области и по соседней Черниговщине. После этого весь север области и сам Чернигов снова остались без света.

