В Украине будут вводиться графики отключения электроэнергии.

Так считает народный депутат Виктория Гриб. Свое мнение она озвучила в эфире политического YouTube-канала "Суперпозиция".

Нардеп отметила, что, "если нет отопления, люди включают обогреватели, когда мы пытаемся экономить газ, и это понятно, потому что у нас его не хватает, – но мы делаем хуже энергетической системе".

По словам Гриб, она еще несколько месяцев назад предупреждала о необходимости закупки газа, тем более, что он тогда стоил в два раза дешевле.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что для закупок газа этой зимой Украине требуется около двух миллиардов долларов. По словам президента, для покрытия дефицита газа на зиму на данный момент есть половина необходимой суммы. Зеленский считает, что Кабинет министров найдет и вторую половину суммы.

Между тем эксперты по энергетике сомневаются, что у Киева есть деньги на закупку газа для прохождения зимы.

Сегодня мы писали, что российские удары оставили Чернигов без света и воды, аварийные бригады не могут работать из-за атак дронов.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.