Эксперт по энергетике Юрий Корольчук выразил сомнение в том, что у правительства есть деньги на закупку газа на зиму, о которых в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом эксперт сказал в эфире украинского политического YouTube-канала "Суперпозиция".

Корольчук отметил, что минимальный дефицит газа, который Украина должна закачать в подземные хранилища, составляет сумму в 3 млрд гривен.

"Деньги на газ, о которых говорит президент, хотелось бы увидеть и потрогать. ЕБРР, Всемирный банк, Норвегия, о которой говорил Зеленский, они выделяют средства небольшими траншами – по 100-150 млн евро в квартал. Зима еще свое покажет, потому что мы не знаем, насколько холодной она будет. Может быть, что деньги будут, а газа не будет", – сказал Корольчук.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что на закупку газа зимой понадобится два миллиарда долларов.

Также на днях в "Нафтогазе" утверждали, что Украина входит в отопительный сезон в сложном положении. Отмечалось, что объекты газовой инфраструктуры находятся под постоянными ударами в преддверии зимы.