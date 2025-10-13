Несмотря на масштабные удары РФ по объектам украинского газодобывающего сектора, импорт газа в Украину за первую декаду октября практически не изменился.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

Суточный объем импорта составляет 21-23 миллиона кубометров в сутки, что соответствует объемам августа-сентября.

Если за август-сентябрь в Украину поступило 670-710 миллионов кубометров, то в первой декаде октября импорт составил 225 миллионов кубометров, то есть месячный показатель составит 695-710 миллионов кубометров.

Участники рынка связывают отсутствие прироста импорта с отсутствием денег у НАК "Нафтогаз Украины" на закупки голубого топлива, высокой закредитованностью компании, а также ее прочими финансовыми проблемами. Например, задолженность дочерней компании "Газмережи", которая объединяет облгазы, перед материнским "Нафтогазом" составляет под 3 миллиарда гривен и с 2022 года только растет.

Сегодня СМИ сообщили, что Кабмин сократил отопительный сезон на месяц. Однако в Минэнерго это опровергли и заявили, что речь идет о продлении фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября по 31 марта 2026 года.

Летом мы писали, что Украина сокращает закупки газа в Европе из-за острого дефицита средств у НАК "Нафтогаз".