Для покрытия дефицита газа на зиму на данный момент есть половина необходимой суммы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он считает, что Кабинет министров найдет и вторую половину суммы.

"Обозначили все детали по финансированию, какие деньги будут достаточными для закупки газа и какие могут быть источники финансирования. Половину этих денег мы уже обеспечили, весь необходимый объем правительство найдет", - заявил глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что для закупок газа этой зимой Украине требуется около двух миллиардов долларов.

На днях в "Нафтогазе" утверждали, что Украина входит в отопительный сезон в сложном положении.

Война в Украине идет 1335-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 20 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска контролируют промышленную зону Херсона на левом берегу Днепра, а также дачные посёлки на островах в низовьях реки. В Украине эту информацию не подтверждали. На картах военного обозревателя Deep State весь Херсон находится под контролем ВСУ.

