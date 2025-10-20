Для закупок газа этой зимой Украине требуется около двух миллиардов долларов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, газ Киеву могут поставить Греция, Словакия и Азербайджан, при этом "есть договоренности" о поставках СПГ из США.

"Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на $2 млрд. Часть траншей мы нашли: Норвегия [предоставит] грант на $100 млн и выделит еще один транш в январе. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты", - сказал Зеленский.

Напомним, ситуация с поставками газа резко обострилась после обстрелов газовой инфраструктуры и месторождений с начала октября.

По оценкам экспертов, добыча газа упала на 60%.

На днях в "Нафтогазе" утверждали, что Украина входит в отопительный сезон в сложном положении.

Согласно данным издания Bloomberg, ударами в начале октября РФ уничтожила 60% собственной газодобычи Украины.

