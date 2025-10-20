Зеленский назвал сумму, которая требуется Украине для закупки газа этой зимой
Для закупок газа этой зимой Украине требуется около двух миллиардов долларов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, газ Киеву могут поставить Греция, Словакия и Азербайджан, при этом "есть договоренности" о поставках СПГ из США.
"Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на $2 млрд. Часть траншей мы нашли: Норвегия [предоставит] грант на $100 млн и выделит еще один транш в январе. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты", - сказал Зеленский.
Напомним, ситуация с поставками газа резко обострилась после обстрелов газовой инфраструктуры и месторождений с начала октября.
По оценкам экспертов, добыча газа упала на 60%.
На днях в "Нафтогазе" утверждали, что Украина входит в отопительный сезон в сложном положении.
Согласно данным издания Bloomberg, ударами в начале октября РФ уничтожила 60% собственной газодобычи Украины.
