Россия начала наносить удары по объектам передачи газа, благодаря которым голубым топливом обеспечиваются города.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время форума "Энергия, которая держит Украину".

"Мы видим, что враг начал атаковать некоторые объекты, называть их не буду, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт. Враг тестирует эту ситуацию, пытаясь уменьшить мощность транспортировки газа на конкретный ключевой объект теплообеспечения", - сказал он и добавил, что упомянутые объекты не являются стратегическими военными.

По словам Колесника, сейчас эти объекты пытаются защитить.

Также он сообщил, что Украина намерена импортировать значительные объемы газа, чтобы возместить недостаток разрушенной газодобычи. По его словам, план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном выполнен на 99,5%", но Украина продолжит импорт голубого топлива из-за падения объемов добычи.

Между тем на днях в "Нафтогазе" утверждали, что Украина входит в отопительный сезон в сложном положении.

Согласно данным Bloomberg, ударами в начале октября РФ уничтожила 60% собственной газодобычи Украины.