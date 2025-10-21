После ряда массированных атак РФ на Черниговщину в областном центре установили "пункт несокрушимости".

Кадры очереди перед палаткой ГСЧС публикуют политические телеграм-каналы.

Горожане приходят набрать воды, зарядить телефоны и другие устройства, поскольку электроснабжение бытовых потребителей ещё не восстановлено.

Местная жительница рассказала о проблемах с водой и об отсутствии мобильной связи.

Напомним, со вчерашнего вечера в Чернигове и многих других населённых пунктах области начались проблемы с электричеством и водой из-за массированных налётов дронов.

Война в Украине продолжается 1336-й день. Последние новости вторника, 21 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Усложнилась ситуация с обороной Купянска: на карте Deep State зафиксировано крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города. Также на северо-востоке Харьковщины противник продвинулся около Волчанска. ВСУ официально подтвердили, что россияне уже доходят до центра Покровска и были замечены в районе железнодорожного вокзала.

