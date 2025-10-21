В Новгород-Северском четверо погибших после массированной атаки БПЛА.

Об этом сообщает Черниговская ОВА, кадры взрывов и ликвидации их последствий публикует ГСЧС и телеграм-каналы.

Жертвами российского налёта стали гражданские – двое мужчин и две женщины. Ещё десять человек пострадали.

В городе много разрушений. В частности, под удар попало медицинское учреждение. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в двух жилых домах населённого пункта.

Продолжаются перебои с электроснабжением и во многих других районах и городах Черниговской области.

Ранее аварийные бригады в Чернигове не могли работать из-за непрекращающихся ударов БПЛА в ходе массированной атаки.

Война в Украине продолжается 1336-й день. Последние новости вторника, 21 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Усложнилась ситуация с обороной Купянска: на карте Deep State зафиксировано крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города. Также на северо-востоке Харьковщины противник продвинулся около Волчанска. ВСУ официально подтвердили, что россияне уже доходят до центра Покровска и были замечены в районе железнодорожного вокзала.

