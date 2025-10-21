В последенее время РФ постоянно атакует Черниговщину. Фото – ГСЧС

В Новгород-Северском четверо погибших после массированной атаки БПЛА.

Об этом сообщает Черниговская ОВА, кадры взрывов и ликвидации их последствий публикует ГСЧС и телеграм-каналы. 

Жертвами российского налёта стали гражданские – двое мужчин и две женщины. Ещё десять человек пострадали.

В городе много разрушений. В частности, под удар попало медицинское учреждение. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в двух жилых домах населённого пункта.

Продолжаются перебои с электроснабжением и во многих других районах и городах Черниговской области.

Фото последствий удара по Новгород-Северскому Черниговской области. Источник - Телеграм

Фото (2) последствий удара по Новгород-Северскому Черниговской области. Источник - Телеграм

Фото (3) последствий удара по Новгород-Северскому Черниговской области. Источник - Телеграм

Фото (4) последствий удара по Новгород-Северскому Черниговской области - спасатели ГСЧС тушат жилой дом

Ранее аварийные бригады в Чернигове не могли работать из-за непрекращающихся ударов БПЛА в ходе массированной атаки.

Война в Украине продолжается 1336-й день. Последние новости вторника, 21 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Усложнилась ситуация с обороной Купянска: на карте Deep State зафиксировано крупное продвижение россиян в центральной и западной частях города. Также на северо-востоке Харьковщины противник продвинулся около Волчанска. ВСУ официально подтвердили, что россияне уже доходят до центра Покровска и были замечены в районе железнодорожного вокзала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться